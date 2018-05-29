В посольстве возмутились задержанием ребенка из России в Лондоне

Сотрудники российского посольства в Лондоне выразили возмущение в связи с задержанием в аэропорту «Хитроу» несовершеннолетнего россиянина с целью допросов.

«Одним из наиболее вопиющих примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля в аэропорту «Хитроу» явилось задержание несовершеннолетнего, прибывшего сюда на законных основаниях, то есть имел соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения. Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи», — говорится в тексте официального сообщения.

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По словам дипломатов, сотрудники погранслужбы три раза по 40 минут допрашивали ребенка на протяжении 12 часов его задержания. Они отдельно отметили, что его родителям сообщили о произошедшем только спустя девять часов после задержания.

«Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику Посольства. Под надуманным предлогом «отсутствия уверенности в безопасном пребывании несоврешеннолетнего на территории Великобритании» погранслужба приняла решение отправить ребенка ночным рейсом в Москву», — сказали дипломаты.

Они указали на то, что подобная ситуация отражает дискриминационный подход властей Великобритании по отношению к россиянам и призвали граждан России, которые планируют путешествие детей в Великобританию оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски.