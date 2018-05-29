МИД России: Украина стремительно скатывается к тоталитаризму

В Министерстве иностранных дел России заявили, что политика по «подавлению инакомыслия» в украинских СМИ приводит страну к тоталитаризму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что на Украине начали блокировать сайты российских СМИ. В число заблокированных ресурсов попали сайты НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК.

Реклама

«Мы уже не раз констатировали тот факт, что официальный Киев совершенно открыто проводит политику подавления всякого инакомыслия в национальном информационном пространстве, и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму», — говорится в заявлении ведомства.

По мнению составителей заявления, блокировка данных сайтов ухудшает «и без того бедственное положение прессы на Украине». Также в ведомстве подчеркнули, что рассматривают блокировку сайту как акт «политической цензуры». В МИДе посчитали, что блокировка ресурсов возможно потому, что украинские власти привыкли к «безнаказанности».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине практически запрещены все российские СМИ.