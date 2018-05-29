Далай-лама назвал причину особенного положения России

Далай-лама XIV заявил, что Россия занимает важную роль в современном мире из-за ее географического положения, передает РИА «Новости».

«Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство», — сказал Далай-лама в ходе конференции с ведущими российскими нейробиологами, физиологами, генетиками и философами.

Реклама

Встреча проходит в резиденции духовного лидера в индийском городе Дхарамсала.

«Я очень рад, что мы встречаемся с учеными из России. У нас есть общие предметы рассмотрения: космология, нейробиология, физика, включая квантовую, и психология… Опираясь на данные научных открытий, мы должны объяснить людям важность гигиены эмоций, помочь осознать единство человечества, преподать нравственные ценности на основе добросердечия», — подчеркнул он.

Далай-лама также назвал давними и перспективными связи России и Тибета, указав на то, что «даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу».