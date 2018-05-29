В деле о России Трампа будет представлять адвокат Билла и Хиллари Клинтон

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что адвокат Тай Кобб, представлявший интересы президента США Дональда Трампа в деле о возможных связях с российской администрацией, уходит на пенсию, передает РИА «Новости».

Его место должен будет занять Эммет Флад, ранее занимавшийся консультациями экс-президента США Билла Клинтона в деле об импичменте, а также экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в деле об использовании личной переписки на государственной службе.

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«Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией», — заявила Сандерс.

Ожидается, что Кобб покинет занимаемую должность в конце мая.

Ранее Трамп рассказал о разрушенных жизнях из-за расследования «российского вмешательства».