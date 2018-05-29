Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, лидеры обсудили ситуацию в Сирии. При этом был сделан акцент на важности политического урегулирования в стране, при котором должны учитываться наработки астанинского процесса.
«С обеих сторон высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, президенты затронули вопросы развития отношений между странами. Речь шла в том числе о строительстве АЭС «Аккую» и трубопроводе «Турецкий поток».
«Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа», — говорится в тексте заявления.
Стороны также выразили желание продолжать укрепление взаимовыгодного партнерства.
Ранее сообщалось, что публикации СМИ о возможной покупке Турцией российский истребителей Су-57 вместо американских F-35 не отражают официальную позицию Анкары.