Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры обсудили ситуацию в Сирии. При этом был сделан акцент на важности политического урегулирования в стране, при котором должны учитываться наработки астанинского процесса.

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«С обеих сторон высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, президенты затронули вопросы развития отношений между странами. Речь шла в том числе о строительстве АЭС «Аккую» и трубопроводе «Турецкий поток».

«Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа», — говорится в тексте заявления.

Стороны также выразили желание продолжать укрепление взаимовыгодного партнерства.

Ранее сообщалось, что публикации СМИ о возможной покупке Турцией российский истребителей Су-57 вместо американских F-35 не отражают официальную позицию Анкары.