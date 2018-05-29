Песков о расследовании Мюллера: по-русски это называется «толочь воду в ступе»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал проводимое в США расследование спецпрокурора Роберта Мюллера фразеологизмом «толочь воду в ступе», передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле надеются на то, что расследование когда-нибудь закончится.

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«Есть надежда, что оно когда-то завершится. По-русски это называется «толочь воду в ступе», — заявил Песков.

Он добавил, что происходящее напоминает именно этот фразеологизм, а сам Песков не знает, есть ли для него аналог в английском языке.

Ранее Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, провел в апреле 2018 года семичасовой допрос Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.