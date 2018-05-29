В МИД рассчитывают, что визит Путина придаст импульс сотрудничеству с Китаем

Российская сторона рассчитывает, что предстоящий визит в Китай президента России Владимира Путина придаст новый импульс для реализации потенциала стратегического партнерства стран, передает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

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«Как уже говорилось, главным политическим событием текущего года в двусторонних отношениях, безусловно, станет предстоящий в следующем месяце визит президента Путина в Китай и планируемая встреча в верхах, подготовка к ней идет полным ходом», — заявил Моргулов.

Россия рассчитывает, «что по итогам не только будет подтверждена преемственность двустороннего стратегического партнерства, но и придан общий импульс дальнейшей реализации его практически неисчерпаемого потенциала».

Ранее в Китае раскрыли подробности грядущей встречи Путина и Си Цзиньпина.