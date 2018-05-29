Пашинян встретился с главой МИД Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Ле Дриан находится с официальным визитом в Армении.

«Премьер-министр высоко оценил нынешний уровень армяно-французских отношений, а также отметил, что для него будет большая честь встретиться с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который прибудет в Армению с государственным визитом», — говорится в сообщении.

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Стороны также отметили важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Ранее Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении.