Третий уральский мэр подал в отставку за неделю

Мэр Серова Елена Бердникова утром 28 мая подала в отставку по собственному желанию, передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря главы города.

«Решение было принято давно, но я считала своим долгом отработать весь этот период, поскольку именно с сегодняшнего числа вышел из отпуска заместитель главы администрации Серовского городского округа Никита Юрьевич Астафьев, который наряду с главой обладает правом подписи финансовых документов», — приводит слова Бердниковой пресс-служба.

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Сообщается, что утром в понедельник прошли рабочие совещания, на которых Бердникова попрощалась с работниками администрации города. Глава Серова освободит свой пост в срок до завтрашнего дня, также в это время будет назван исполняющий обязанности мэра.

Ранее стало известно, что мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен главой Магаданской области. Также в пятницу 25 мая депутаты приняли отставку мэра Екатринбурга Евгения Ройзмана.