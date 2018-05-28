Песков: у России и Франции есть понимание необходимости совместной работы по СВПД

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская и французская стороны понимают необходимость поддерживать контакты с Ираном для обеспечения всеми сторонами соглашения по иранской ядерной программе достигнутых договоренностей, предает РИА «Новости».

По словам Пескова, конкретные шаги в этом направлении пока не определены, но есть понимание необходимости совместной работы.

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«Есть понимание, что необходимо поддерживать контакты с иранскими партнерами с тем, чтобы обеспечить дальнейшее соблюдение всеми сторонами СВПД», — сказал Песков.

При этом исключение составляют США, которые приняли решение выйти из соглашения.

Ранее в МИД заявили, что выход США из иранской сделки лишает Вашингтон оговоренных в ней прав.