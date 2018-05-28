The National Interest призвало Европу к реализму

Решение о выходе президента США Дональда Трампа из иранской ядерной сделки подтверждает то факт, что прогрессивная Европа теряет свою значимость для мира, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что если Европа хочет обезопасить свою участь, в таком случае ей придется найти баланс между европейским идеализмом и новым реализмом.

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Мир силовой политики увеличивает свое влияние над Европой. Пока американские военнослужащие и ядерное оружие защищали Европу от международных конфликтов, европейцы «игнорировали геополитику и стратегию», отмечает издание.

Автор добавляет, что Европа теряет свою значимость для США из-за нехватки «исторического реализма».

Европейские лидеры зачастую прислушиваются к американским стратегам по вопросам мировой политики, однако со стороны американских университетов и аналитических центров заметен рост незаинтересованности в европейских делах.

По мнению The National Interest, из-за отсутствия равноправного европейско-американского диалога на кону стоит будущее Атлантического альянса.