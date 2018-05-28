Глава Якутии сообщил о своей отставке

Глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти с поста главы региона. Об это он написал в посте на своей странице в инстаграме.

По его словам, на любом уровне должна происходить ротация кадров. В связи с новым шестилетним сроком российского президента Владимира Путина сформулированы новые стратегические задачи, связанные с развитием страны, и Якутии нужен новый руководитель.

Реклама

«Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель», — заявил Борисов.

Ранее сообщалось, что министра связи Александра Борисова отстранили от должности после прокурорской проверки, которая обнаружила в его работе нарушения закона о коррупции.