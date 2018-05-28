В Китае раскрыли подробности грядущей встречи Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая подпишут важные документы в ходе июньского визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что этот визит станет первым для Путина в ходе нового президентского срока.

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«Китай надеется, что при совместных усилиях обеих сторон предстоящий визит президента Путина продемонстрирует высокий уровень и уникальность российско-китайских отношений, станет плодотворным, а также придаст импульс развитию отношений двух стран», — отметил Чжан Ханьхуэй.

В ходе визита запланированы ряд встреч с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. Лидеры стран также подпишут документы, которые «наметят курс российско-китайских отношений, а также определят приоритеты и принципы этих отношений и двустороннего сотрудничества».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин примут участие в культурных мероприятиях.