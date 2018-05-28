Трамп назвал «гнилыми яблоками» руководителей ФБР

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Fox News.

«ФБР — это фантастическая организация, но некоторые люди из его руководства оказались гнилыми яблоками. [Бывший директор ФБР] Джеймс Коми был одним из них», — сказал Трамп.

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Американский президент подчеркнул, что оказал «большую услугу» стране, когда уволил Коми с поста руководителя ведомства.

Ранее Трамп возмутился молчанием ФБР о «российской проблеме».

Он также заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году.