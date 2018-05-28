В парламенте Италии предложили обсудить импичмент президенту

Лидер итальянского «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем предложении Ди Майо сослался на 90-ю статью конституции, которая говорит, что «президент республики не несет ответственности за свои действия на посту главы государства, кроме случаев государственной измены и нарушения конституции».

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По мнению политика, после этого необходимо провести новые парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что Джузеппе Конте отказался возглавить национальное правительство Италии. Его кандидатуру на этот пост выдвигали партии «Лига» и «Движение пяти звезд».

После этого Матарелла пообещал объявить о новых выборах в ближайшие часы.