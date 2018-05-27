Мун Чжэ Ин рассказал о линии связи между США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимо открыть горячую линию связи между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Недавно такая линия связи была установлена между Северной и Южной Кореей. Мы полагаем, что необходимо установить эту линию связи между КНДР и США», — сказал Мун Чжэ Ин.

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По его словам, данная линия связи позволяет совершать и получать звонки незамедлительно.

Он также не исключил и открытия трехсторонней линии связи между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном в будущем.

При этом Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей с целью официального завершения Корейской войны.

Ранее Мун Чжэ Ин заявил о необходимости прямого диалога между Северной Кореей и США.