Стала известна дата парламентских выборов в Пакистане

Правительство Пакистана в твиттере заявило, что парламентские выборы в стране назначены на 25 июля.

«Президент Пакистана Мамнун Хусейн одобрил дату выборов, подписав документ, направленный избирательной комиссией», — говорится в сообщении.

Как отмечается, всеобщие выборы в стране назначены 25 июля 2018 года.

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При этом срок полномочий действующего правительства Пакистана заканчивается 31 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о помощи Пакистану со стороны Соединенных Штатов.

Как отмечалось, Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США. Он также раскритиковал бывших президентов США за помощь Пакистану.