Трамп указал на отсутствие разногласий по КНДР в его администрации

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации нет разногласий по поводу Северной Кореи. Об этом он написал в твиттере, обращаясь к журналистам газеты The New York Times.

Ранее издание со ссылкой на источник писало, что сотрудники Белого дома разошлись во мнении на ситуацию с КНДР.

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«В администрации Трампа ноль разногласий по поводу подходов к Северной Корее. И если бы они и были, это бы не имело значения», — написал Трамп.

Американский президент также заявил, что источника, на которого ссылается газета, в Белом доме не существует.

«Опять неправда! Используйте настоящих людей, а не фиктивные источники», — заключил Трамп.

Ранее стало известно, что Белый дом все же направит свою делегацию в Сингапур для подготовки саммита с КНДР, об отмене которого ранее заявил сам Трамп.