Путин заявил о необходимости общественного контроля работы правительства

Президент России Владимир Путин на встрече с членами нового кабмина заявил о необходимости продолжить практику общественного и гражданского контроля за работой правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций», — сказал Путин.

Реклама

По его словам, активисты ОНФ накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года.

Ранее Путин заявил, что новый состав правительства должен проявлять инициативу и не ссылаться на обстоятельства, мешающие выполнению поставленных задач.