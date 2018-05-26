Путин и Абэ начали переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ начали российско-японские переговоры на высшем уровне, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Перед началом лидеры стран пожали друг другу руки. Абэ также поздравил Путина с победой на выборах российского президента и выразил готовность продолжать сотрудничество.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи российского и японского лидеров.

Накануне Абэ принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своем выступлении он в частности предложил Путину помечтать о будущем взаимоотношений двух стран.