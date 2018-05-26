Путин рассказал, каким должно быть новое правительство

Новый состав правительства должен проявлять инициативу и не ссылаться на обстоятельства, мешающие выполнению поставленных задач. Об этом на встрече с членами кабмина сказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления. Здесь будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России», — сказал президент.

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В то же время, по его словам, кабмин не может искать оправдания для некачественного выполнения поставленных задач.

«Не должно и не может быть никаких ссылок на какие то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что в России создадут рабочую группу по исполнению нового майского указа Путина.