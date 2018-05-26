Абэ обратился к Путину с предложением работать вместе для будущих поколений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением работать вместе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Переговоры Абэ и Путина проходят в Москве.

«Владимир, до сих пор мы вдвоем уже проводили переговоры, и будем продолжать их и впредь. Надо работать для будущих поколений России и Японии», — сказал Абэ.

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Премьер Японии рассказал, что в Японии ждут российский газ. По его словам, экспорт СПГ с Ямала в Японию и Китай сделает Северный морской путь и Дальний Восток акваторией процветания и «переведет экономику России в турборежим».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что с Японией может быть подписан мирный договор при условии успешного экономического сотрудничества на островах южных Курил.