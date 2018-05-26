Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с главой США Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на офис южнокорейского президента.

Данная встреча стала вторыми переговорами между лидерами двух стран с апреля нынешнего года. Сообщается, что они обсудили саммит между КНДР и США.

Ранее Трамп заявил об отмене саммита Соединенных Штатов и Северной Кореи, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. Позднее он объявил перезапуск диалога с КНДР. Также он заявил, что встреча с Ким Чен Ыном, как и планировалось, может состояться в Сингапуре.