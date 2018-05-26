Суд отказал Манафорту в просьбе отменить одно из обвинений

Федеральный суд Вашингтона отказал бывшему главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в снятии с него одного из обвинений, сообщает Boomberg.

Уточняется, что Манафорт просил снять обвинение во лжи во время дачи показаний ФБР.

Манафорт ранее заявлял, что спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет его по двум делам, которые основаны на одних и тех же фактах, что противоречит американской конституции.

Ранее три сенатора США обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить информацию о блокировании расследования относительно бывшего главы избирательного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта.