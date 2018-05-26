Путин с Абэ, Макроном и Лагард посетили гала-прием фестиваля «Звезды белых ночей»

Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы Петербургского международного экономического форума, посетил в Царском селе гала-прием музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», сообщает РИА «Новости».

Путин прибыл в Екатерининский дворец с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой. Незадолго до них во дворец приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

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XXVI музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» открылся 23 мая премьерой оперы Джузеппе Верди «Фальстаф».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон,выступая в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обратился к президенту России Владимиру Путину с формулировкой «дорогой Владимир».