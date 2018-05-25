Путин предложил прекратить разговоры на тему отравления Скрипаля

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Нужно или проводить совместное объективное и полноценное расследование, или просто прекратить разговоры на эту тему, потому что они ни к чему кроме ухудшения отношений не ведут», — сказал Путин.

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Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.

«Я не специалист по боевым отравляющим веществам, но насколько я себе представляю, если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого не произошло, сам Скрипаль и его дочь живы, и выписались из больницы. И дочь его выглядит его вполне прилично, все живы и здоровы», — сказал он.

Ранее сотрудники российского посольства в Лондоне заявили, что Британия должна извиниться перед Россией по «делу Скрипаля».