Макрон вспомнил «Войну и мир» в разговоре о доверии

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ вспомнил роман «Война и мир» Льва Толстого, говоря о доверии , передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Доверие начинает теряться сегодня, это связано и с геополитической обстановкой, и с военной, и даже с экономической. Но доверие бывает разное. Доверие — это возможность поверить в себя, чтобы поверить другому. Как говорилось в «Войне и мире» Толстого, это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым. То есть Каратаев, который показал свой оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и самого себя. Безухов, который не мог поверить в себя, просто заразился его оптимизмом», — сказал Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Франция является давним и надежным партнером России. Он также подчеркнул, что торговый оборот между Россией и Францией растет, по итогам 2017 года он увеличился почти на 25%.