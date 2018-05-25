Guardian рассказала, почему британские власти задумались о «грязных российских деньгах»

Британские власти на протяжении десятилетий приветствовали российских бизнесменов, однако теперь желают выступить в роли борцов с ними. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Позволив стольким российским деньгам попасть в Великобританию, парламентариев охватило беспокойство, что [президент России] Владимир Путин, возможно, посредством своей власти над сверхбогатыми мог влиять на наши учреждения. Мы продавали Путину веревку, на которой он нас повесил, подумали они», — пишет издание.

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Многие британские учреждения принимали пожертвования от российских бизнесменов, отмечает Guardian.

«Великобритания последовательно приветствовала российские деньги, и также последовательно игнорировала предупреждения тех, кто обеспокоен, что именно она покупает», — следует дальше.

Единственным сдерживающим фактором для того, чтобы преградить дорогу российским деньгам и повлиять на бизнесменов, автор статьи называет развитие британских следственных органов.

Ранее британские власти пожаловались на «грязные деньги» из России.