ЕС и НАТО присоединились к обвинению России в катастрофе MH17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию ответственность за крушение малазийского Boeing MH17. Заявление опубликовано на сайте.

«Крушение MH17 стало глобальной трагедией, и виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

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К обвинениям также присоединился Евросоюз.

«Европейский союз призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с расследованием», — говорится в сообщении ЕС.

Ранее Кремль опроверг причастность России к катастрофе MH17.

До этого власти Нидерландов и Австралии обвинили российскую сторону в крушении малайзийского Boeing MH17.