Порошенко и Мэй обсудили «агрессивную политику Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы противостояния «агрессивной политике Кремля», цитирует RT заявление пресс-службы президента Украины.

«Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту «Большой семерки», который состоится 8-9 июня в Канаде», — говорится явлении президентской пресс-службы.

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Лидеры стран поговорили об усилении санкций против России, в частности, из-за окончания строительства Крымского моста. Также Порошенко и Мэй поддержали выводы международной следственной группы по крушению малазийского Boeing.

Ранее Мэй благодарила Порошенко за высылку российских дипломатов.