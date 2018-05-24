Пушков назвал решение Трампа по КНДР «дипломатией угроз»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал отмену встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трех американцев, встретился с главой Ю.Кореи, пошел на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашел повод и отменил ее, чем отбросил назад весь прогресс», — написал Пушков.

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По его словам, это «дипломатия угроз и конвульсий».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Он подчеркнул, что Ким Чен Ын выполнил свое обещание о закрытие ядерного полигона, данное США.