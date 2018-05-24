В России создадут рабочую группу по исполнению нового майского указа Путина

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что для контроля за выполнением нового майского указа главы государства Владимира Путина будет создана специальная рабочая группа, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, контроль будет осуществляться на двух уровнях, один из которых — президиум совета по приоритетным вопросам в правительстве, возглавляемый премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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«Кроме того, по согласованию с премьер-министром и по согласию президента будет создана рабочая группа, где будет два сопредседателя, ваш покорный слуга и представитель правительства, которая тоже будет с регулярностью, как это было в случае майских указов 2012 года, собираться и тоже осуществлять текущий контроль», — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поручил найти деньги на выполнение майского указа за полтора месяца.