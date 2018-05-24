Трамп рассказал о шпионе в его штабе

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил наличие шпиона в его предвыборным штабе в 2016 году.

«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного» — написал Трамп.

Реклама

По его словам, «все начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США».

Ранее Трамп заявил, что информатор ФБР, который работал в его предвыборном штабе в 2016 году, не нашел никакого «сговора с Россией».

23 мая Трамп сказал, что если слежка ФБР за его штабом будет доказана, это станет позором для всей страны.