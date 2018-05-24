Си Цзиньпин и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает «Синьхуа».
«Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.
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В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что «Китай готов прикладывать совместные с ФРГ усилия, чтобы непрерывно поднимать отношения двух стран на еще более высокий уровень».
В свою очередь Меркель подчеркнула, что «отношения двух стран вступили в новую эпоху».
Ранее Меркель заявила, что Германия продолжит уважать ядерное соглашение с Ираном.