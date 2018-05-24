Адвокат Трампа отрицает получение денег от Порошенко

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн прокомментировал публикации в СМИ о том, что представители украинского президента Петра Порошенко якобы передали ему крупную сумму в обмен на организацию встречи с американским лидером, передает Reuters.

«Эта история совершенно лжива», — прокомментировал ситуацию Коэн в текстовом комментарии, который он прислал по запросу журналистов.

Реклама

Представители Порошенко также заявили, что сообщения о якобы передаче денег адвокату Трампа не имеют под собой веских оснований.

Ранее британские СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко заплатил адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну от $400 до $600 тысяч за встречу с главой Белого дома.