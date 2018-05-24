Песков прокомментировал нарастающее напряжение между КНДР и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нарастающее напряжение между северокорейским руководством и администрацией США на фоне запланированного митинга с участие лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, передает сайт НТВ.ru.

По словам представителя главы государства, российская сторона придерживается в данном вопросе последовательной позиции, как и прежде, и призывает приложить усилия к тому, чтобы не допустить и по возможности предотвратить обострение ситуации на Корейском полуострове.

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Он подчеркнул, что в текущий момент важно не навредить процессу урегулирования, который едва начался.

Ранее сообщалось, что в КНДР допустили отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына.