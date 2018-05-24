В США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы

В США приняли решение выслать двух дипломатов Венесуэлы в качестве симметричного ответа на действия Каракаса, передает РИА «Новости» заявление Государственного департамента Соединенных Штатов.

Согласно заявлению Госдепа, страну должны покинуть поверенный в делах Венесуэлы в США и заместитель генерального консула в Хьюстоне. Представителям дипмиссии отводится 48 часов на выполнение данного требования.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух американских дипломатов. Это решение он принял из-за того, что 18 мая США ввели новые санкции в отношении Каракаса. Позднее в Госдепе негативно отозвались о решении Маудро.