Помпео рассказал о планах обсудить с «евротройкой» Иран

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует провести встречу с представителями Евросоюза в ядерном соглашении с Ираном, сообщает РИА «Новости».

«Я планирую в зависимости от моего расписания где-то в начале или середине июня встретиться с рядом сторон, включая партнеров из евротройки, чтобы распланировать, как двигаться дальше», — сказал Помпео.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейнерс заявил, что возможно принятие новых мер по защите европейских компаний от санкций, введенных США в отношении Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявляла, что европейским компаниям в случае попадания под санкции не стоит ждать крупных компенсаций.