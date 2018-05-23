В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Абэ

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о темах переговоров главы государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Аб, передает РИА «Новости».

По его словам, планируется обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове.

«В ходе встречи планируется обмен мнениями по некоторым актуальным темам международной повестки дня, прежде всего, по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Ушаков.

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Также состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора.

«Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора», — сказал Ушаков.

Премьер Японии 25-26 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина. Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию выйдет на связь с экипажем Международной космической станции.