Ушаков: подготовка встречи Путина с Трампом замерла

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи президентов России и США замерла. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все остановилось на стадии предложения о встречи со стороны американского лидера.

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президента США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте», — заявил Ушаков.

Реклама

Он отметил, что «на этой точке все замерло».

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что позиция США по проекту «Северный поток — 2» преследует цели продвижения американского СПГ на европейский рынок. По его словам Трамп продвигает интересы бизнеса.