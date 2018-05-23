Президент Армении вышел к протестующим и станцевал с ними

Президент Армении Армен Саркисян вышел к активистам, протестующими против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, и станцевал с ними, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что группа людей группа людей пришла протестовать против эксплуатации Амулсарского месторождения в Сюникской области на юге страны. По мнению активистов, добыча золота наносит урон экосистеме региона.

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Сначала к протестующим вышли сотрудники администрации президента и забрали петицию. Но спустя несколько минут к демонстрантам вышел сам Саркисян. Выслушав жалобы и поговорив с протестующими, он уже решил было удалиться, однако в этот момент демонстранты решили станцевать народный танец кочари, поскольку начинали свою акцию также с танца. Неожиданно к ним присоединился президент Армении. Танец продолжился при его активном участии.

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