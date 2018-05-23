В МИД России назвали инициативу Запада по созыву спецсессии ОЗХО антироссийской

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала желание стран Запада созвать специальную сессию конференции государств-участников ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) антироссийской инициативой, передает РИА «Новости».

По ее словам, впервые с 2002 года «друзья Сирии», к которым относятся США, Франция, ФРГ, Великобритания, Австралия и Канада, решили созвать специальную сессию конференции стран-участников ОЗХО.

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«На этот раз основанием для такого экстраординарного и, с нашей точки зрения, вредного для ОЗХО шага, … используются, казалось бы более благородные по своей природе озабоченности — а именно глобальный режим химразоружений и нераспространения химоружия якобы в опасности, его нужно срочно спасать», — сказала Захарова.

Она добавила, что на самом деле речь пойдет о сирийском правительстве Башра Асада и России, которая якобы покрывает его химические преступления.

Ранее в МИД России прокомментировали доклад ОЗХО по химатаке в Сирии.