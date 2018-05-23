Макрон и наследный принц Саудовской Аравии обсудили Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Данная беседа позволила сверить часы по основным двусторонним и региональным вопросам», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе разговора Макрон «подтвердил обязательства Франции по иранскому ядерному досье, Сирии и Йемену».

При этом президент Франции также заявил о важности поиска мирного решения для кризисов, которые дестабилизируют Ближний Восток.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация на Ближнем Востоке является «взрывоопасной».