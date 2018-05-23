Помпео: США готовы «улучшить жизнь» жителей КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы «улучшить жизнь» жителей Северной Кореи, в случае денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы добьемся денуклеаризации, то США будут способны предоставить им много всего, что сможет улучшить жизнь людей в КНДР», — сказал Помпео.

Реклама

По его мнению, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «ценит американские технологии, как представляющие ценность для народа КНДР».

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон все еще настроен на проведение переговоров с Пхеньяном 12 июня.

22 мая президент США Дональд Трамп сообщил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном.