Минфин США внес пять граждан Ирана в санкционный список

Минфин США внес пять граждан Ирана в список санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новые фигуранты попали в список ограничительных мер за связи с Корпусом стражей исламской революции и его подразделениями.

«Действия этих лиц позволили хуситам запустить ракеты по саудовским городам и нефтяной инфраструктуре. Они также подорвали усилия по оказанию гумпомощи Йемену и угрожали свободе навигации в ключевых для региона водных путях»,— говорится в сообщении.

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Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Вашингтону следует отказаться от угроз в адрес Тегерана.

Так он отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео, который назвал 12 условий, при которых Штаты возобновят диалог с Ираном по ядерной сделке.