Песков: «прямая линия» Путина пройдет с новациями

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным будет содержать ряд новаций, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что она будет «обогащена» с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями.

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«В этом году прямая линия предусматривает различные новации», — ответил Песков на вопрос, действительно ли «прямая линия» в этом году пройдет без зрителей.

При этом Песков подчеркнул, что суть мероприятия останется той же.

«Но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении. Детально обо всем мы вам своевременно расскажем», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что о «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным в Кремле сообщат своевременно.