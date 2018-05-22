Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требованиях Вашингтона по Ирану, передает РИА «Новости».

По его словам, ядерная сделка по Ирану продолжает действовать, сейчас важно, как Иран отнесется к требованиям Вашингтона.

«Вопрос в том, как оценивает эти двенадцать пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили свое намерение и далее сохранять эту приверженность... По сути, США являются единственной страной, которая вышла из нее со всеми вытекающими негативными последствиями», — сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал 12 условий, при выполнении которых Вашингтон будет готов возобновить диалог с Тегераном по ядерной сделке. В случае если Иран не выполнит эти требования, страну ждет «беспрецедентное финансовое давление», обещает госсекретарь.