Заместитель Лаврова не почувствовал изоляции на G20

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, который возглавил российскую делегацию на министерской встрече G20 в Буэнос-Айресе, заявил, что не почувствовал в ходе встречи ощущения изолированности, передает РИА «Новости».

«Никакого ощущения изоляции России, как иногда любят подавать наши недруги, у меня не было — ни в общении с западными коллегами, ни в общении с другими коллегами по «двадцатке», — заявил Панкин.

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Он также рассказал, что контакты с рядом крупных стран пришлось отменить в связи с тем, что министр иностранных дел Сергей Лавров не смог приехать на встречу.

«Некоторые страны пытались акцентировать не те вещи, которые должны объединять в борьбе с серьезными глобальными вызовами, а пытались опять вспоминать сюжеты про химические атаки в Солсбери и связывали их с химическими атаками в Сирии», — отметил замминистра.

Панкин подчеркнул, что подобные заявления являются «голосом меньшинства».