Роухани призвал Помпео не отдавать приказы Ирану

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у США нет права решать за Иран. Об этом сообщает Mehr.

«Человек, который много лет работал в шпионском центре США, теперь назначен госсекретарем, и хочет решать за нас, что нам делать. Вы думаете вы вправе решать за Иран и остальной мир?», — сказал Роухани.

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По его словам, у США нет права приказывать Ирану, что ему следует делать.

Он также добавил, что Вашингтон и раньше вводил санкции против Тегерана, Иран продолжит их игнорировать.

Ранее Помпео назвал 12 условий, при выполнении которых Вашингтон будет готов возобновить диалог с Тегераном по ядерной сделке.