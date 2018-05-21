Путин признался, что мог лучше учиться в школе

Президент России Владимир Путин признался, что мог бы лучше учиться в школе, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» вместе с премьер-министром Индии.

Пока Моди делал памятную запись после посещения центра, у Путина поинтересовались, хорошо ли он учился в школе.

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«Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — ответил он.

Путин также посоветовал воспитанникам центра хорошо учиться, чтобы работать так же, как он и премьер-министр Индии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в образовательный центр «Сириус», совершив морскую прогулку на корабле «Чайка».